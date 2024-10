Anziana rapinata della catenina d’oro e scaraventata contro un’auto: arrestati due uomini (Di domenica 20 ottobre 2024) I due uomini sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato, che li hanno bloccati con non poca difficoltà. Devono rispondere di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Fanpage.it - Anziana rapinata della catenina d’oro e scaraventata contro un’auto: arrestati due uomini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) I duesono statidagli agentiPolizia di Stato, che li hanno bloccati con non poca difficoltà. Devono rispondere di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Arrestati due uomini per rapina aggravata ai danni di un’anziana : i dettagli dell’operazione - La vittima, una donna anziana, stava attraversando la strada con un carrello della spesa quando è stata avvicinata dai due uomini. Stando alle ricostruzioni, i rapinatori avevano messo a punto un piano ben preciso: uno di loro, mantenendo un atteggiamento sospetto e guardingo, si è spostato verso il marciapiede, mentre l’altro, da dietro, si è avvicinato alla signora. (Gaeta.it)

Costretto con la forza a prelevare col Bancomat in centro a Como : arrestati due uomini - Avvicinato per le vie del centro di Como in pieno pomeriggio da due uomini che volevano vendergli cartoline colorate, il 19enne comasco è stato poi salvato dal suo istinto, che gli ha fatto chiedere aiuto prima che avvenisse l'estorsione. Il giovane infatti, secondo quanto ricostruito dalla... (Quicomo.it)

Tentato furto di un cancello a Centocelle : arrestati cinque uomini dai carabinieri - Conseguenze legali e arresti convalidati In seguito al loro arresto, i cinque uomini sono stati portati in caserma, dove i carabinieri hanno raccolto tutti i materiali probatori necessari per l’azione legale. Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)