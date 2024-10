Amélie Nothomb vince il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2024 con “Psicopompo”, “La miglior scrittrice europea” (Di domenica 20 ottobre 2024) Amélie Nothomb con “Psicopompo” (Voland) vince il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2024 “LA migliorE scrittrice europea”. La Serata di Premiazione si terrà domenica 3 novembre 2024 alle ore 19.30 al Teatro Carcano di Milano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2024, vince Amélie Nothomb Locandina – ddl arts – BPER Banca External Relations – Comune di RapalloAmélie Nothomb con “Psicopompo” (Voland, 2024) è la vincitrice del Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2024 “La migliore scrittrice europea”, sostenuto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e nato nell’ambito del Premio Rapallo BPER Banca 2024, il riconoscimento dedicato alle migliori autrici italiane nella narrativa e saggistica promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di BPER Banca. Metropolitanmagazine.it - Amélie Nothomb vince il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2024 con “Psicopompo”, “La miglior scrittrice europea” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)con “Psicopompo” (Voland)il“LA”. La Serata di Premiazione si terrà domenica 3 novembrealle ore 19.30 al Teatro Carcano di Milano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.Locandina – ddl arts –External Relations – Comune dicon “Psicopompo” (Voland,) è la vincitrice del“La”, sostenuto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione, e nato nell’ambito del, il riconoscimento dedicato allei autrici italiane nella narrativa e saggistica promosso dalla Città dicon il sostegno di

