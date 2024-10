Gaeta.it - Vincenzo Giovagnorio eletto nuovo Vice Presidente dell’Unione dei Comuni “Montagna Marsicana”

(Di sabato 19 ottobre 2024) L'Unione dei" ha ufficialmente nominatocome, succedendo così a Velia Nazzarro. Questo avviene in un momento di grande rilevanza per l'ente, che ha visto un incremento nella realizzazione di progetti a favore dellatà locale., già noto per il suo ruolo di Sindaco di Tagliacozzo, ha ricevuto il sostegno unanime dai colleghi assessori, sottolineando l'importanza e il carattere del suoincarico. Il saluto a Velia Nazzarro Durante la riunione di giunta che ha portato alla nomina di, è stata espressa una sincera gratitudine verso Velia Nazzarro, che ha svolto le sue funzioni comein modo esemplare negli ultimi diciotto mesi.