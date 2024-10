Venezia-Atalanta, Di Francesco: “Gasperini tra gli allenatori più evoluti” (Di sabato 19 ottobre 2024) “L’Atalanta ha avuto alti e bassi. Alcune grandi prestazioni, altre meno importanti, ma è la squadra più aggressiva del campionato. Per me saranno importanti i duelli personali. Gasperini è uno degli allenatori più evoluti, è uno di quelli che ho votato di più alla Panchina d’Oro, apprezzo tanto il suo lavoro”. Lo ha detto l’allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta: “I gol presi su palla inattiva? Quando ne concedi tredici di calci d’angolo chiaramente aumenta il rischio. Abbiamo preso il 50% dei gol così. C’è rammarico, la squadra si è allenata veramente bene. Dobbiamo migliorare alcune cose perché in alcune partite meritavamo di più, contro l’Atalanta bisogna partire dalla prestazione come presupposto. E ricordare che ci siamo fatti male da soli e questo va evitato il più possibile”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “L’ha avuto alti e bassi. Alcune grandi prestazioni, altre meno importanti, ma è la squadra più aggressiva del campionato. Per me saranno importanti i duelli personali.è uno deglipiù, è uno di quelli che ho votato di più alla Panchina d’Oro, apprezzo tanto il suo lavoro”. Lo ha detto l’allenatore del, Eusebio Di, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’: “I gol presi su palla inattiva? Quando ne concedi tredici di calci d’angolo chiaramente aumenta il rischio. Abbiamo preso il 50% dei gol così. C’è rammarico, la squadra si è allenata veramente bene. Dobbiamo migliorare alcune cose perché in alcune partite meritavamo di più, contro l’bisogna partire dalla prestazione come presupposto. E ricordare che ci siamo fatti male da soli e questo va evitato il più possibile”.

