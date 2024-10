Uccide la compagna nonostante il braccialetto elettronico (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ha aggredita e soffocata nonostante avesse il braccialetto elettronico. L'ennesimo femminicidio questa volta si è consumato a Civitavecchia, in un edificio del parcheggio della stazione ferroviaria dove una donna di 56 anni è stata trovata priva di vita intorno alle 2.30 di ieri. Le indagini della polizia hanno portato subito all'individuazione dell'ex compagno, già indagato in passato per stalking proprio nei confronti della donna e per questo sottoposto al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico. L'autopsia sul cadavere ha evidenziato segni di soffocamento e altre lesioni riconducibili ad un'aggressione. Quotidiano.net - Uccide la compagna nonostante il braccialetto elettronico Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ha aggredita e soffocataavesse il. L'ennesimo femminicidio questa volta si è consumato a Civitavecchia, in un edificio del parcheggio della stazione ferroviaria dove una donna di 56 anni è stata trovata priva di vita intorno alle 2.30 di ieri. Le indagini della polizia hanno portato subito all'individuazione dell'ex compagno, già indagato in passato per stalking proprio nei confronti della donna e per questo sottoposto al divieto di avvicinamento e al. L'autopsia sul cadavere ha evidenziato segni di soffocamento e altre lesioni riconducibili ad un'aggressione.

