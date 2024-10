Triestina, disfatta contro la Virtus Verona: è la settima sconfitta (Di sabato 19 ottobre 2024) TRIESTE - L'Unione soccombe per 0 - 2 contro la Virtus Verona, la prima volta in gare ufficiali per Marco Olivieri, l'ultima per la coppia Marino-Ciofani prima dell'avvicendamento in panchina, un sabato pomeriggio carico di significati nel quale la Triestina vuole la vittoria per cercare di Triesteprima.it - Triestina, disfatta contro la Virtus Verona: è la settima sconfitta Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di sabato 19 ottobre 2024) TRIESTE - L'Unione soccombe per 0 - 2la, la prima volta in gare ufficiali per Marco Olivieri, l'ultima per la coppia Marino-Ciofani prima dell'avvicendamento in panchina, un sabato pomeriggio carico di significati nel quale lavuole la vittoria per cercare di

Basket : Virtus Bologna combattiva - ma sconfitta in Eurolega contro il Monaco - Pessimo parziale per la Virtus a inizio ripresa, con una tripla folle di Strazel, poi due giocate di Jaiteh che mandano fuori giri Diouf e Monaco che si trova di colpo sul +9. Due giocate da tre punti, con la prima mancata, di James riportano in parità il match e si lotta di nuovo punto a punto. Si è conclusa alla Salle Gaston Médecin nel Principato di Monaco la sfida di Eurolega tra i padroni ... (Oasport.it)

I Rangers Qualiano vincono in rimonta contro la Virtus Panza : 3-1 al termine di una gara combattuta - Aliperta continua a essere protagonista e, al minuto 87, lancia con precisione Sozio, che scatta alle spalle della difesa ospite e non sbaglia a tu per tu con il portiere, portando il Qualiano sul 2-1. Al 40° minuto, la Virtus Panza trova il pareggio con un’azione rocambolesca: il numero 8 degli ospiti si trova solo davanti ad Amato e non sbaglia, portando il risultato sull’1-1. (Puntomagazine.it)