Torino, Vanoli in conferenza stampa pre Cagliari: «Sosa e Ilic non ci saranno, dobbiamo superare questo momento. Su Nicola e i suoi…» (Di sabato 19 ottobre 2024) Paolo Vanoli in conferenza stampa prima di Cagliari Torino, tutta l'intervista del tecnico alla vigilia del match valido per l'ottava giornata di Serie A L'attesa è quasi terminata. Smaltiti gli impegni con le nazionali e la conseguenziale pausa del campionato, domani sera Paolo Vanoli tornerà in campo per l'atteso incontro Cagliari Torino. Appuntamento alle 18

Torino - Vanoli punta il Cagliari : ballottaggio di formazione e il super dato sui biglietti del settore ospiti - Nel mirino Cagliari Torino, match offerto dal palinsesto della giornata numero 8 […]. Cagliari Torino si avvicina, ballottaggio di formazione per Paolo Vanoli, mentre stupisce il dato sui biglietti venduti nel settore ospiti Finalmente ci siamo, dopo due interminabili settimane legate alla ‘consueta’ sosta per le Nazionali, Paolo Vanoli è ora pronto a scendere in campo. (Calcionews24.com)

Torino - Vanoli chiude agli svincolati : le mosse per sostituire Zapata|Serie A - 2024-10-17 18:15:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM. Potrà poi trovare maggiore spazio Yann Karamoh ma anche Alieu Njie: l’attaccante della Primavera ha conquistato la fiducia di Vanoli e quando è stato utilizzato, fino a questo momento ha sempre ben figurato. (Justcalcio.com)