Toprak Razgatlioglu campione del mondo Superbike 2024, Bulega vince gara 1 a Jerez (Di sabato 19 ottobre 2024) Toprak Razgatlioglu è il campione del mondo Superbike 2024. Oggi, sabato 19 ottobre, il pilota turco della Bmw ha chiuso in seconda posizione gara 1 Sbk a Jerez, un risultato che gli ha permesso di conquistare il secondo titolo iridato della sua carriera. Soltanto 2 piloti erano riusciti a

Superbike - Nicolò Bulega domina la Gara-1 di Jerez. Toprak Razgatlioglu gestisce ed è Campione del Mondo - Ha chiuso nelle retrovie Alessandro Del Bianco, si sono ritirati Michael Ruben Rinaldi (problema tecnico) e Danilo Petrucci (caduto al primo giro). Sia perché vince il titolo nonostante un serio infortunio, sia perché porta la Bmw sul tetto del mondo, smentendo clamorosamente tutti coloro che solo un anno fa avevano scosso la testa per la sua decisione di abbandonare Yamaha per sposare la causa ... (Oasport.it)

Superbike - GP Spagna 2024 : Nicolò Bulega precede Toprak Razgatlioglu di 22 millesimi nella FP1 - 724 0. 704 0. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40. 201 18 159,281 4 65 J. 055 18 158,587 9 1 A. 036 10 158,327 274,0 14 31 G. 019 2. 766 0. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’40. 071 2112 47 A. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41. (Oasport.it)

Toprak Razgatlioglu domina anche la seconda gara dell’Estoril - Quest’anno non ce n’è, il prossimo si vedrà. Toprak Razgatlioglu domina la seconda gara lunga dell’Estoril e si avvicina alla matematica conquista del suo secondo titolo mondiale, che potrebbe arrivare già tra pochi giorni in Gara1 a Jerez, nell’ultimo round 2024. Sempre Jerez poi terrà a battesimo la stagione 2025 con una sessione di test di due giornate in programma il 27-28 novembre prossimo. (Metropolitanmagazine.it)