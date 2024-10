Tavassi attacca Sonia (che l’aveva demolito al GF): “Ora piange, fa ridere. Non è paragonabile a quello detto da lei” (Di sabato 19 ottobre 2024) Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli L'articolo Tavassi attacca Sonia (che l’aveva demolito al GF): “Ora piange, fa ridere. Non è paragonabile a quello detto da lei” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Tavassi attacca Sonia (che l’aveva demolito al GF): “Ora piange, fa ridere. Non è paragonabile a quello detto da lei” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 19 ottobre 2024) EdoardocontroBruganelli L'articolo(cheal GF): “Ora, fa. Non èda lei” proviene da Novella 2000.

Edoardo Tavassi su Sonia Bruganelli (che lo attaccò duramente al Grande Fratello) : “Non può permettersi di fare casino sapendo che….” - Le parole hanno un peso enorme: non puoi sapere che tipo di reazioni avrà la persona alla quale ti rivolgi, né quanto sia fragile. L'articolo Edoardo Tavassi su Sonia Bruganelli (che lo attaccò duramente al Grande Fratello) : “Non può permettersi di fare casino sapendo che…. (Isaechia.it)

Edoardo Tavassi sbotta su Sonia Bruganelli ricordando un aneddoto al GF - Poi l’ex gieffino ha continuato: “Ho sempre avuto il dubbio che Sonia non vedesse il Grande Fratello quando era opinionista del programma e che quindi i suoi interventi non avessero senso. it dove si è esposto proprio su Sonia Bruganelli. Tavassi nell’intervista dichiara: “Sonia Bruganelli sta montando un caso enorme solo perché Selvaggia Lucarelli le ha detto che appare “piccola sul palco””. (361magazine.com)