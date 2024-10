Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa 6 milioni di dollari. L'azzurro, numero 1 del mondo, in finale batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21' e si aggiudica il super premio messo in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il match non rientra nel circuito Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni L'Identità. Lidentita.it - Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikil Sixe porta a casa 6di dollari. L'azzurro, numero 1 del mondo, in finalelo spagnolo Carlosper 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21' e si aggiudica ilmesso in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il match non rientra nel circuitoSixda 6L'Identità.

Jannik Sinner vince il Six Kings Slam : “Io e Alcaraz ci svegliamo al mattino e pensiamo a come battere l’altro” - . Sono molto felice di riuscire a dare il 100% ogni volta, siamo contenti dello spettacolo che abbiamo offerto“. Il tennista italiano si è imposto in rimonta sul rivale spagnolo, riuscendo così a batterlo per la prima volta in questa stagione dopo aver ceduto negli ultimi tre precedenti. r. ). L’azzurro ha poi dichiarato: “No, dai non mi sveglio pensando davvero di batterlo: sarebbe strano ... (Oasport.it)

L'anno perfetto : Sinner d'Arabia batte anche Alcaraz - un diluvio di milioni - Sinner ha battuto Alcaraz in finale del Six Kings Slam di tennis, il torneo esibizione in Arabia. La finale tra il numero uno e il numero due del ranking ATP era molto attesa. La ragione per cui siamo venuti qui è mostravi che cos'è il tennis. Ringrazio tutto il pubblico, l'atmosfera è stata incredibile fin dal primo giorno". (Liberoquotidiano.it)