Secoloditalia.it - Prato, smantellata un’azienda fantasma gestita da cinesi: FdI denuncia, le forze dell’ordine intervengono subito

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Contrastare l’illegalità significa ricorrere all’intervento dello Stato”: si apre così una nota della deputata di Fratelli d’Italia Chiara La Porta, dopo lo sgombero ditessile cinese illegale da parte dellea Carmignano, in provincia di. “Ieri, in seguito segnalazioni di cittadini, fatte a me e al consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Carmignano Giovanni Sardi, un immobile è stato posto sotto sequestro grazie al lavoro scrupoloso delleche ha portato alla scoperta, al suo interno, ditessile illegale”, ha proseguito l’onorevole La Porta di FdI.