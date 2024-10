Lanazione.it - Prato, nuovi acquisti e un addio alle porte

(Di sabato 19 ottobre 2024) E’ una vigilia di derby a dir poco agitata quella che si vive in casa. E non solo per l’importanza della gara con la Pistoiese, in programma domani (calcio d’avvio)15 al Lungobisenzio e valevole per la settima giornata del girone D di serie D. Ma sopratutto per tutti i cambiamenti che già ci sono stati e che ci saranno nei prossimi giorni. Il riferimento va ovviamente all’insediamento in panchina di Marco Mariotti, che ha preso il posto dell’esonerato Maurizio Ridolfi, ma anchedimissioni che il direttore sportivo Gianluca Berti dovrebbe rassegnare nel corso della prossima settimana, quando si terrà l’incontro decisivo con il presidente Stefano Commini. E’ stato proprio il numero uno dei lanieri a spiegare la situazione. "Con Berti abbiamo parlato e parleremo ancora: decideremo se proseguire insieme o no. Io continuerei con lui con piacere.