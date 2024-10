Polizia, organici allo stremo: "Quadro molto preoccupante: manca il 20% di personale" (Di sabato 19 ottobre 2024) La mancanza di forze di Polizia negli organici della provincia di Ascoli è stato di nuovo denunciata con forza dal segretario provinciale del Sap (sindacato autonomo di Polizia) Massimiliano D’Eramo. Un grido d’allarme che il sap ha voluto amplificare indirizzando una lettera al prefetto Sante Copponi: D’Eramo parla di organici ridotti all’osso, straordinari non pagati, turni a volte raddoppiati, sovraccarico burocratico negli uffici. Una situazione a livello nazionale che non esclude quella della provincia di Ascoli, dove oltre al numero insufficiente c’è da aggiungere che vi è un’età media molto elevata e in continuo innalzamento. La pianta organica, com’è stato più volte denunciato dal Sap, è ferma dal 1989. Ilrestodelcarlino.it - Polizia, organici allo stremo: "Quadro molto preoccupante: manca il 20% di personale" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lanza di forze dineglidella provincia di Ascoli è stato di nuovo denunciata con forza dal segretario provinciale del Sap (sindacato autonomo di) Massimiliano D’Eramo. Un grido d’allarme che il sap ha voluto amplificare indirizzando una lettera al prefetto Sante Copponi: D’Eramo parla diridotti all’osso, straordinari non pagati, turni a volte raddoppiati, sovraccarico burocratico negli uffici. Una situazione a livello nazionale che non esclude quella della provincia di Ascoli, dove oltre al numero insufficiente c’è da aggiungere che vi è un’età mediaelevata e in continuo innalzamento. La pianta organica, com’è stato più volte denunciato dal Sap, è ferma dal 1989.

