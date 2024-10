Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, niente impresa: Conversano vince 32-25 (Di sabato 19 ottobre 2024) I ragazzi di Palazzi vanno avanti 6-9 dopo 16 minuti e vengono rimontati sul 12-9. Nella ripresa si riportano a -2, ma i locali scappano fino al definitivo +7 Conversano (BA), 19 ottobre 2024 – niente da fare per la Macagi Cingoli: anche la nona storica partita contro il Conversano finisce con una sconfitta. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno perso 32-25 al Pala San Giacomo, nella sfida della settima giornata di Serie A Gold. Restano 2, dunque, i punti in classifica dei cingolani all’11° posto del campionato di massima serie. Primo tempo La Macagi Cingoli, però, gioca a viso aperto con i pugliesi per oltre 40 minuti. L’inizio di partita è molto equilibrato: D’Benedetto apre le marcature, Marrocchi ribalta il parziale, Strappini fa 2-2. Dopo il botta-risposta Bulzamini-Naghavialhosseini, Noack ipnotizza Scaramelli. .com - Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, niente impresa: Conversano vince 32-25 Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) I ragazzi di Palazzi vanno avanti 6-9 dopo 16 minuti e vengono rimontati sul 12-9. Nella ripresa si riportano a -2, ma i locali scappano fino al definitivo +7(BA), 19 ottobre 2024 –da fare per la: anche la nona storica partita contro ilfinisce con una sconfitta. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno perso 32-25 al Pala San Giacomo, nella sfida della settima giornata di Serie A. Restano 2, dunque, i punti in classifica dei cingolani all’11° posto del campionato di massima serie. Primo tempo La, però, gioca a viso aperto con i pugliesi per oltre 40 minuti. L’inizio di partita è molto equilibrato: D’Benedetto apre le marcature, Marrocchi ribalta il parziale, Strappini fa 2-2. Dopo il botta-risposta Bulzamini-Naghavialhosseini, Noack ipnotizza Scaramelli.

