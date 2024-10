Napoli, in arrivo 108 nuove telecamere contro crimini e incidenti: dove saranno installate (Di sabato 19 ottobre 2024) In arrivo 108 telecamere a Napoli. L’Amministrazione comunale investe ulteriori risorse per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Su proposta dell’assessore alla Legalità Antonio De Iesu, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede l’installazione di ulteriori 108 apparati di ripresa, che andranno ad integrare i 248 già finanziati con 2 L'articolo Napoli, in arrivo 108 nuove telecamere contro crimini e incidenti: dove saranno installate Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, in arrivo 108 nuove telecamere contro crimini e incidenti: dove saranno installate Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) In108. L’Amministrazione comunale investe ulteriori risorse per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Su proposta dell’assessore alla Legalità Antonio De Iesu, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede l’installazione di ulteriori 108 apparati di ripresa, che andranno ad integrare i 248 già finanziati con 2 L'articolo, in108Teleclubitalia.

