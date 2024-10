MotoGP GP Australia 2024 | risultati qualifiche e griglia di partenza Martin in pole

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) In archivio ledel GP di d’di: ecco ie ladi. Jorgecon la sua Ducati scatterà davanti a tutti, essendo riuscito a conquistare ladavanti ai due spagnoli Marc Marquez e Maverick Vinales. Seconda fila per Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia insieme a Raul Fernandez, mentre in settima posizione troviamo Franco Morbidelli, che ha preceduto l’altro Marquez e Alex Rins. PRIMA FILA 1. Jorge(Esp) Ducati in 1’27?296 2. Marc Marquez (Esp) Ducati 1’27?890 3. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 1’27?991 SECONDA FILA 4. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 1’28?375 5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1’28?478 6. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1’28?498 TERZA FILA 7. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1’28?622 8. Alex Marquez (Esp) Ducati 1’29?009 9. Alex Rins (Esp) Yamaha 1’29?059 QUARTA FILA 10. Enea Bastianini (Ita) Ducati 1’29?996 11.