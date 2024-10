Milan, problema muscolare per Gabbia: contro l’Udinese non è neanche in panchina (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo quattro partite da titolare, Matteo Gabbia non sarà neppure in panchina in occasione del match di Serie A tra Milan e Udinese. Il difensore ha infatti accusato un problema muscolare al ritorno dalla convocazione con l’Italia e i rossoneri hanno deciso di non rischiarlo. Inizialmente si pensava che Fonseca potesse portarlo almeno in panchina, invece Gabbia si accomoderà direttamente in tribuna. Chi va in panchina è invece il suo compagno di reparto, Fikayo Tomori, a cui sono stati preferiti Pavlovic e Thiaw. Milan, problema muscolare per Gabbia: contro l’Udinese non è neanche in panchina SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo quattro partite da titolare, Matteonon sarà neppure inin occasione del match di Serie A trae Udinese. Il difensore ha infatti accusato unal ritorno dalla convocazione con l’Italia e i rossoneri hanno deciso di non rischiarlo. Inizialmente si pensava che Fonseca potesse portarlo almeno in, invecesi accomoderà direttamente in tribuna. Chi va inè invece il suo compagno di reparto, Fikayo Tomori, a cui sono stati preferiti Pavlovic e Thiaw.pernon èinSportFace.

Infortunio Lobotka - Il Mattino : "Problema al flessore non può essere preso sotto gamba : salta anche il Milan" Il centrocampista della SSC Napoli, fa sapere l'edizione odierna de Il Mattino, ha rimediato un infortunio da non prendere sottogamba e che lo costringerà a restare fuori dai piani di Antonio Conte per un periodo più lungo del previsto.

Milan - Fonseca : "Servono leader. Non mi importa dei nomi - se ho un problema lo dico in faccia" Pulisic trequartista con Chukwueze largo a destra? Sì. Sapevo che ci sono grandi difficoltà a vincere qui con l'Udinese, domani non sarà diverso. È possibile". Essere allenatore, non solo qui, non è una cosa molto divertente. Magari per i tifosi il derby è stato un momento decisivo, per me sono tutte decisive.

Milan - Fonseca : “Servono leader. Non mi importa dei nomi - se ho un problema lo dico in faccia” - L'Udinese è una […] L'articolo Milan, Fonseca: “Servono leader. . Sapevo che ci sono grandi difficoltà a vincere qui con l'Udinese, domani non sarà diverso. (Adnkronos) – Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa per presentare Milan-Udinese, in programma domani, sabato 19 ottobre, alle 18: "Milan-Udinese in equilibrio? È una statistica che non ho guardato, devo ... (Webmagazine24.it)