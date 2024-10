Migranti in Albania, l’attacco di Nordio alla magistratura: “Se esonda, la politica deve intervenire”. E l’opposizione insorge (Di sabato 19 ottobre 2024) “Se la magistratura esonda dai suoi poteri, deve intervenire la politica”. Il duro attacco del Guardasigilli Carlo Nordio non lascia spazio a interpretazioni. Il tema dell’immigrazione torna al centro del dibattito dopo la decisione dei giudici della sezione di riferimento del tribunale civile di Roma. I giudici hanno negato la convalida del trattenimento di 12 Migranti, partiti da Lampedusa sulla nave Libra della Marina militare e sbarcati a Shengjin.Leggi anche: Governo bocciato sulla deportazione in Albania dei Migranti Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso la sua opinione: “La reazione della politica non è contro la magistratura ma contro il merito di questa sentenza”. Ha sottolineato che non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro. Secondo Nordio, queste decisioni possono creare incidenti diplomatici. Thesocialpost.it - Migranti in Albania, l’attacco di Nordio alla magistratura: “Se esonda, la politica deve intervenire”. E l’opposizione insorge Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Se ladai suoi poteri,la”. Il duro attacco del Guardasigilli Carlonon lascia spazio a interpretazioni. Il tema dell’immigrazione torna al centro del dibattito dopo la decisione dei giudici della sezione di riferimento del tribunale civile di Roma. I giudici hanno negato la convalida del trattenimento di 12, partiti da Lampedusa sulla nave Libra della Marina militare e sbarcati a Shengjin.Leggi anche: Governo bocciato sulla deportazione indeiIl ministro della Giustizia, Carlo, ha espresso la sua opinione: “La reazione dellanon è contro lama contro il merito di questa sentenza”. Ha sottolineato che non può essere laa definire uno Stato più o meno sicuro. Secondo, queste decisioni possono creare incidenti diplomatici.

