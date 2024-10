Meteo a Palermo, tra sole e nuvole fino a lunedì ma poi tornano le piogge (Di sabato 19 ottobre 2024) In base alle previsioni di 3bMeteo il vortice di bassa pressione che sta determinando forti condizioni di maltempo sulle province orientali dell'Isola nei prossimi giorni continuerà a portare instabilità, almeno fino a martedì, nel Palermitano."Sulla città di Palermo - spiega Carlo Migliore Palermotoday.it - Meteo a Palermo, tra sole e nuvole fino a lunedì ma poi tornano le piogge Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) In base alle previsioni di 3bil vortice di bassa pressione che sta determinando forti condizioni di maltempo sulle province orientali dell'Isola nei prossimi giorni continuerà a portare instabilità, almenoa martedì, nel Palermitano."Sulla città di- spiega Carlo Migliore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fino a quando piove oggi a Roma e nel Lazio : temporale sulla capitale e meteo per sabato 19 ottobre 2024 - Sabato di allerta gialla a Roma e nel Lazio per questo 19 ottobre 2024: temporali non accennano a fermarsi da questa notte, ecco quanto durano pioggia e maltempo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Allerta meteo - bloccati i campionati regionali di calcio fino a domenica mattina - Rinviate tutte le partite in programma per oggi, domani e domenica mattina: il Comitato Regionale Veneto ha ufficialmente bloccato i campionati regionali di calcio a 11 sia maschili che femminili a causa delle pessime condizioni meteorologiche. La nota "Visto il perdurare delle avverse... (Trevisotoday.it)

Allerta meteo - bloccati i campionati regionali di calcio fino a domenica mattina - Rinviate tutte le partite in programma per oggi, domani e domenica mattina: il Comitato Regionale Veneto ha ufficialmente bloccato i campionati regionali di calcio a 11 sia maschili che femminili a causa delle pessime condizioni meteorologiche. "Stante il perdurare delle avverse condizioni... (Veneziatoday.it)