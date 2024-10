Lapresse.it - Medioriente: media, martedì Blinken in Israele

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (LaPresse) – Il segretario di Stato americano Antonyarriverà income parte di una visita in diversi altri Paesi del. Lo riporta Barak Ravid di Axios, citando un funzionario israeliano. Ravid riporta che è previsto cheparli dei tentativi di rinnovare i negoziati sul rilascio degli ostaggi, della promozione di un piano per il giorno dopo a Gaza, della guerra in Libano e della risposta israeliana contro l’Iran.