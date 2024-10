Maltempo Sicilia, esonda il Salso a Licata. Il salvataggio dei residenti con l'elicottero (Di sabato 19 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Sicilia, 19 ottobre 2024 Il salvataggio dei residenti di Licata con l'elicottero dei Vigili del fuoco dopo l'esondazione del Salso. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Maltempo Sicilia, esonda il Salso a Licata. Il salvataggio dei residenti con l'elicottero Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 19 ottobre 2024 Ildeidicon l'dei Vigili del fuoco dopo l'zione del. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Maltempo in Sicilia - esonda il fiume Salso : le immagini riprese da un drone - Violenta ondata di maltempo in Sicilia. . Nelle aree più colpite, diverse abitazioni sono state evacuate per precauzione e alcune persone sono rimaste bloccate sui tetti delle automobili. Le immagini riprese da un drone mostrano la piena del fiume Salso – che si estende per 144 km nella parte centrale e sud-occidentale della regione – a Licata, comune in provincia di Agrigento. (Lapresse.it)

Maltempo - colpita ancora l'Emilia-Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata - Anche oggi, sabato 19 ottobre, precipitazioni e forti temporali sono scesi su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali. . Ancora una giornata di allerte meteo - con allarme rosso per rischio idraulico su alcune zone dell'Emilia-Romagna - ha aperto il weekend. (Tg24.sky.it)

Maltempo in Sicilia - esondato il fiume Salso a Licata - PALERMO (ITALPRESS) – Oltre a Enna e Caltanissetta, si sono verificati allagamenti e danni a Catania e Agrigento. Esondato il fiume Salso a Licata (Agrigento). mgg/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)