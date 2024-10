L’Oms lancia l’allarme sul colera | Mortalità aumentata e sono finiti i vaccini

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 19 ottobre 2024) È il, una malattia antica e studiata, a preoccupare ora l’Organizzazione mondiale della sanità. Dopo le preoccupazioni per la diffusione del Mpox, cosiddetto vaiolo delle scimmie, stavolta l’allerta riguarda l’aumento dilegata ale, forse soprattutto, la grave carenza diche sarebbero al momento esauriti addirittura in tutto il pianeta. Tra il 1° gennaio e il 29 settembre 2024, infatti,stati registrati 439.724 casi die 3.432 decessi in cinque delle sei regioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Nonostante il numero di casi sia diminuito del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,esprime grande preoccupazione per l’incremento dei decessi, che ha segnato un aumento del 126%.