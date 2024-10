Notizie.com - Liam Payne come è morto? Le ipotesi sulla scomparsa dell’ex One Direction

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle ultime ore si è parlato molto di, ex membro degli Onescomparso due giorni fa. Ma? Il cantante è venuto a mancare ad appena 31 anni e in moltissimi si stanno interrogando sulle cause del suo decesso.? (ANSA) Notizie.comTrovato senza vita sotto la finestra della stanza al terzo piano dell’albergo dove alloggiava a Buenos Aires, aveva fatto discutere su quelle che potevano essere state le cause. I media argentini avevano sorpreso, sottolineando che al momento della caduta il ragazzo non aveva fatto nulla per proteggersi dall’impatto o cercare di attutirlo, cosa che ha alzato l’attenzione su un possibile stato di incoscienza al momento dell’incidente. Tra ledunque la più probabile, al momento, è quella della caduta in stato di incoscienza anche se non è chiaro se si fosse sotto uso di stupefacenti.