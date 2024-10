Lecce-Fiorentina (domenica 20 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 19 ottobre 2024) Lecce e Fiorentina tornano dalla sosta per mettersi alle spalle una prima parte di stagione priva di soddisfazioni, con i salentini che hanno una striscia aperta di tre sconfitte consecutive e l’1-0 sul campo dell’Udinese, deciso da una punizione di Zemura, è stato la terza gara consecutiva che gli uomini di Gotti hanno chiuso senza InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Lecce-Fiorentina (domenica 20 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 19 ottobre 2024)tornano dalla sosta per mettersi alle spalle una prima parte di stagione priva di soddisfazioni, con i salentini che hanno una striscia aperta di tre sconfitte consecutive e l’1-0 sul campo dell’Udinese, deciso da una punizione di Zemura, è stato la terza gara consecutiva che gli uomini di Gotti hanno chiuso senza InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lecce-Fiorentina - Gotti porta Ramadani in conferenza : “La gente si fa delle idee sbagliate” - Lo ha detto l’allenatore del Lecce, Luca Gotti, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Uno dei giocatori più chiacchierati, sia per l’errore contro l’Udinese che per la sua reazione uscendo dal campo, Ybler Ramadani, è venuto in conferenza con lui e il mister ha spiegato: “E’ importante far tesoro dei propri errori, aiuta a crescere. (Sportface.it)

Lecce-Fiorentina : probabili formazioni e dove vederla in tv - Archiviata la terza sosta stagionale per gli impegni delle nazionali il campionato di Serie A riprende con l'ottavo turno. . La Fiorentina, che ha potuto lavorare serenamente dopo la vittoria casalinga con il Milan e una notizia positiva come l'assoluzione di Gudmundsson dal procedimento penale che. (Firenzetoday.it)

Fiorentina - Palladino : “A Lecce per dare continuità - c’è entusiasmo” -  The post Fiorentina, Palladino: “A Lecce per dare continuità , c’è entusiasmo” appeared first on SportFace. Servirà l’atteggiamento giusto. C’è entusiasmo e vedo il gruppo molto unito e coeso. Ci aspettano 21 giorni con 7 partite da giocare. Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato, ai canali ufficiali del club, a due giorni dalla trasferta del Via del Mare contro il Lecce: “I ... (Sportface.it)