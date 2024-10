Larve di scarafaggi e sporcizia: chiusa la rosticceria Bruciamonti di via Roma (Di sabato 19 ottobre 2024) Larve di scarafaggi, banconi sporchi e soffitti scrostati: queste le gravi irregolarità riscontrate dai carabinieri del Nas durante un'ispezione presso la storica rosticceria Bruciamonti in via Roma, che hanno portato alla chiusura dell'attività da parte del personale di Asl3.Il sopralluogo Genovatoday.it - Larve di scarafaggi e sporcizia: chiusa la rosticceria Bruciamonti di via Roma Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)di, banconi sporchi e soffitti scrostati: queste le gravi irregolarità riscontrate dai carabinieri del Nas durante un'ispezione presso la storicain via, che hanno portato alla chiusura dell'attività da parte del personale di Asl3.Il sopralluogo

