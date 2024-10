Tpi.it - La confessione: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 ottobre

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ladi, 19Questa sera, sabato 192024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La, programma condotto da Peter Gomez in cui il giornalista incontra personaggi del nostro tempo, che si raccontano senza filtri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Alessandro Di Battista, Veronica Pivetti e Pietro Orlandi sono glidell’esordio stagionale del programma condotto da Peter Gomez. Ognuno di loro racconterà , in un confronto senza filtri, la propria storia umana e professionale. L’ex deputato grillino,attivista e opinionista, parlerà del Movimento 5 stelle delle origini, di come sia cambiata la sua vita fuori dai palazzipolitica, ma anche del suo impegno per i diritti del popolo palestinese.