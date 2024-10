Ilgiorno.it - In Brianza raddoppiano i fascicoli per fallimento

(Di sabato 19 ottobre 2024) Aumentano del 43% nei primi 8 mesi del 2024 i fallimenti (ora liquidazioni giudiziali) aperti al Tribunale di Monza, che si attesta all’ottavo posto in Italia per pratiche definite, con una percentuale pari al 38%. I dati emergono dall’Osservatorio Berry Sea, sviluppato dalla startup fintech Berry Srl, che ha analizzato l’attività dei primi due quadrimestri dell’anno dei tribunali fallimentari nazionali con un focus sulle prime venti sezioni per volume di attività, ovvero Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Busto Arsizio, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Roma, Torino, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Da gennaio ad agosto iaperti dalla sezione del Tribunale di Monza che si occupa di fallimenti sono stati 123, rispetto agli 86 dello stesso periodo del 2023, con un aumento del 43%.