I Carabinieri di Itri denunciano un 26enne russo per violazione della sorveglianza speciale (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata del 15 ottobre scorso, i Carabinieri della Stazione di Itri, nel Lazio, hanno effettuato un'operazione di controllo che ha portato alla denuncia di un giovane di nazionalità russa, di soli 26 anni, per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza. Il soggetto, residente nella zona, si trova sottoposto a una misura con obbligo di dimora, ma i militari hanno accertato che non si trovava nella propria abitazione nei giorni antecedenti il controllo. Questo episodio è emblematico del lavoro costante delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme. Il contesto della sorveglianza speciale La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione personale prevista dall'ordinamento italiano, rivolta a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

