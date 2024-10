Screenworld.it - I 13 film horror più spaventosi di sempre, perfetti per la notte di Halloween

Leggi tutta la notizia su Screenworld.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) La paura è un istinto recondito, potente e incontrollabile. Prende possesso del nostro corpo e ci impedisce di reagire, ci pietrifica ed è in grado di spingere le persone ad agire nei modi più disparati. Di compiere atti che non avrebbero mai pensato di eseguire. Ma la paura è anche incredibilmente personale. Estremamente soggettiva, cambiando da caso a caso, da soggetto a soggetto. Il genere, nel cinema come in qualsiasi altro ambito dell’intrattenimento, hapoggiato le sue solide basi sulla paura, sul terrore e lo spavento. I priminella storia della settima arte non li si definisceal giorno d’oggi, ma nel 1920 la visione di Nosferatu Il Vampiro e Il Gabinetto del Dottor Caligari risultò sconvolgente.