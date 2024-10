Highlights e gol Genoa-Bologna 2-2: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di sabato 19 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Genoa-Bologna 2-2, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/2025. Al Ferraris la sblocca Orsolini nel primo tempo e le cose sembrano mettersi al meglio per gli ospiti grazie al raddoppio firmato da Odgaard nella ripresa. Ma viene fuori il cuore Grifone che prova a scacciare la crisi: arriva la doppietta di Pinamonti che evita il ko e mette sulla graticola Italiano oltre a non inchiodare la panchina di Gilardino. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLI Highlights DI Genoa-Bologna 2-2 ????? Goal Orsolini Genoa 0-1 Bologna pic.twitter.com/7CBcn7dDT0 — GoalsCentre (@GoalsCentre) October 19, 2024 Nada mal para o primeiro gol da temporada de Odgaardpic.twitter.com/TSaYmfBwol — César Costa (@cesar21costa) October 19, 2024 ????? Goal Pinamonti Genoa 1-2 Bologna pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per l’ottava giornata della. Al Ferraris la sblocca Orsolini nel primo tempo e le cose sembrano mettersi al meglio per gli ospiti grazie al raddoppio firmato da Odgaard nella ripresa. Ma viene fuori il cuore Grifone che prova a scacciare la crisi: arriva la doppietta di Pinamonti che evita il ko e mette sulla graticola Italiano oltre a non inchiodare la panchina di Gilardino. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI2-2 ????? Goal Orsolini0-1pic.twitter.com/7CBcn7dDT0 — GoalsCentre (@GoalsCentre) October 19,Nada mal para o primeiro gol da temporada de Odgaardpic.twitter.com/TSaYmfBwol — César Costa (@cesar21costa) October 19,????? Goal Pinamonti1-2pic.twitter.

VIDEO – Atalanta-Genoa 5-1 - Serie A : gol e highlights della partita - Da qui la squadra di Gian Piero Gasperini dilaga e al 60? ci pensa Ederson con una vera e propria sassata sotto la traversa a chiudere i giochi con il 3-0. ATALANTA-GENOA 5-1 ? GOL E HIGHLIGHTS Video di Atalanta-Genoa ripreso dal canale YouTube ufficiale della Serie A. Atalanta-Genoa, partita del sabato alle 18 della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 5-1: ... (Inter-news.it)

Highlights e gol Atalanta-Genoa 5-1 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - twitter. ??? pic. Il video con gli highlights e i gol di Atalanta-Genoa 5-1, match valido per la settima giornata della Serie A 2024/2025. twitter. Golazo. Al Gewiss Stadium i nerazzurri la sbloccano nel primo tempo col gol dell’ex Retegui, che non esulta ma infligge un duro colpo a una squadra in crisi di risultati come il Grifone. (Sportface.it)

VIDEO – Genoa-Juventus 0-3 - Serie A : gol e highlights della partita - Torino e Napoli devono ancora giocare e tenteranno il contro-sorpasso nelle rispettive sfide. Il Genoa si rende pericoloso solo con una conclusione di Bohinen dalla distanza. GENOA-JUVENTUS 0-3 ? GLI HIGHLIGHTS Video di Genoa-Juventus ripreso dal canale YouTube ufficiale della Serie A. Lo stadio Marassi è deserto a causa della squalifica per i tifosi genoani. (Inter-news.it)