Giustizia | Crippa ' da Anm ennesimo attacco a indipendenza Parlamento'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Dalla Anm ennesimo attacco all'indipendenza del Parlamento, per contrastare la riforma della Giustizia e in particolare la separazione delle carriere. La maggioranza deve invece andare avanti, considerando che la separazione delle carriere più urgente da concretizzare è quella tra magistrato e politico di sinistra". Lo dichiara il deputato della Lega e vicesegretario Andrea Crippa.

Open Arms : Gasparri - 'ennesimo capitolo di una politicizzazione della giustizia' - Altri ministri, in passato, fecero la stessa cosa, ma non furono indagati". Basta con questo atteggiamento eversivo di alcuni settori della magistratura che si vorrebbero sostituire al legislativo o al governo", conclude. Una magistratura che sia libera da pregiudizi politici e da ruoli impropri, come nel comizio che abbiamo sentito dal pm di Open Arms: le leggi le fa il Parlamento, non la ... (Liberoquotidiano.it)