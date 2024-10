Giudici bocciano “modello Albania”, 12 migranti verso l'Italia. Nordio: "Sentenza abnorme" (Di sabato 19 ottobre 2024) Stanno tornando in Italia i dodici migranti per i quali il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro Italiano per i rimpatri in Albania. Una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata a Gjader, ha fatto salire a bordo i migranti e li sta portando a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Una volta in Italia, sebbene la loro richiesta di asilo sia stata giĂ respinta, avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso. Il governo intanto annuncia azioni contro la decisione. Meloni, con la Lega, accusa la "sinistra giudiziaria”. E per lunedì è stato convocato un Consiglio dei ministri sulla questione. Il Pd attacca l’esecutivo di voler interferire con il potere giudiziario. L'Ue ha ribadito di essere “a conoscenza del caso e in contatto con le autoritĂ Italiane”. Tg24.sky.it - Giudici bocciano “modello Albania”, 12 migranti verso l'Italia. Nordio: "Sentenza abnorme" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Stanno tornando ini dodiciper i quali il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centrono per i rimpatri in. Una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata a Gjader, ha fatto salire a bordo ie li sta portando a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Una volta in, sebbene la loro richiesta di asilo sia stata giĂ respinta, avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso. Il governo intanto annuncia azioni contro la decisione. Meloni, con la Lega, accusa la "sinistra giudiziaria”. E per lunedì è stato convocato un Consiglio dei ministri sulla questione. Il Pd attacca l’esecutivo di voler interferire con il potere giudiziario. L'Ue ha ribadito di essere “a conoscenza del caso e in contatto con le autoritĂne”.

