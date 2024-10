Formazioni ufficiali Celta Vigo-Real Madrid, Liga 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Celta Vigo-Real Madrid, partita valida per la decima giornata della Liga 2024/2025. Per ora solita corsa a due nel campionato spagnolo, con il Real ancora imbattuto che però deve recuperare tre punti al Barcellona a causa di qualche pareggio di troppo in questo avvio di stagione. Match odierno senz’altro alla portata per la squadra di Carlo Ancelotti, anche se il Celta ha vinto tre delle cinque partite disputate in casa. Ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Celta Vigo-Real Madrid Celta Vigo: in attesa Real Madrid: in attesa Formazioni ufficiali Celta Vigo-Real Madrid, Liga 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ledi, partita valida per la decima giornata della. Per ora solita corsa a due nel campionato spagnolo, con ilancora imbattuto che però deve recuperare tre punti al Barcellona a causa di qualche pareggio di troppo in questo avvio di stagione. Match odierno senz’altro alla portata per la squadra di Carlo Ancelotti, anche se ilha vinto tre delle cinque partite disputate in casa. Ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.

