Eros Di Ronza, le accuse del pm al barista che lo ha ucciso: «Si è accanito su di lui quando usciva dal negozio di schiena»

Uno dei due ha sostenuto che lui non ha ucciso, perché è arrivato «solo alla fine», e l'altro ha raccontato di aver «colpito per paura, per reazione»

Omicidio Eros Di Ronza - chiesto il carcere per zio e nipote che hanno ucciso il ladro - I due avrebbero ucciso Eros Di Ronza, 37 anni, con almeno venti colpi di forbici, dopo che quest’ultimo, intorno alle quattro del mattino, aveva tentato di rubare dei Gratta e Vinci dal bar-tabaccheria di viale Cermenate, gestito dalla moglie e zia dei due arrestati. Secondo il medico legale, il corpo della vittima presentava 36 ferite, inflitte con particolare violenza. (Thesocialpost.it)