Dugenta 530mila euro la mensa scolastica Di Cerbo | Guardiamo con fiducia al futuro

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale diottiene un nuovo finanziamento. Risorse che serviranno per ampliare e potenziare il piano di interventi che sta dotando il territorio comunale di nuovi edifici scolastici moderni e sicuri. «Questa amministrazione ha ottenuto un nuovo importante finanziamento, pari a, che ci permetterà di costruire un edificio ex novo per ospitare lache sarà al servizio del nostro istituto comprensivo – la notizia data dal sindaco diClemente Di-. I fondi sono quelli del PNRR messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Anche questo impegno, voluto, con determinazione, dall’amministrazione comunale che ho l’onore di guidare, è stato raggiunto. Tutto ciò, mentre sono in corso di realizzazione i due edifici destinati a micronido e ad asilo nido/scuola dell’infanzia.