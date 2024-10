Chiusura del ponte di barche sul Ticino: provvedimento precauzionale fino a lunedì (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Provincia di Pavia ha annunciato la Chiusura al traffico del ponte di barche sul fiume Ticino, causa dell’incremento dei livelli idrici a seguito delle recenti precipitazioni. Questa misura, adottata in attesa della piena prevista, è stata decisa per garantire la sicurezza della circolazione e della struttura, essendo il ponte situato in una zona particolarmente vulnerabile. Di seguito, si esaminano i dettagli di questa decisione e le conseguenze per i cittadini e gli utenti della Strada Provinciale 185. Misura precauzionale per il ponte di barche sul Ticino La Chiusura del ponte di barche è stata formalizzata nella mattinata di sabato 19 ottobre 2024, come riportato da una nota della Provincia di Pavia. Questa misura sarà attiva fino alle ore 12:00 di lunedì 21 ottobre 2024. Gaeta.it - Chiusura del ponte di barche sul Ticino: provvedimento precauzionale fino a lunedì Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Provincia di Pavia ha annunciato laal traffico deldisul fiume, causa dell’incremento dei livelli idrici a seguito delle recenti precipitazioni. Questa misura, adottata in attesa della piena prevista, è stata decisa per garantire la sicurezza della circolazione e della struttura, essendo ilsituato in una zona particolarmente vulnerabile. Di seguito, si esaminano i dettagli di questa decisione e le conseguenze per i cittadini e gli utenti della Strada Provinciale 185. Misuraper ildisulLadeldiè stata formalizzata nella mattinata di sabato 19 ottobre 2024, come riportato da una nota della Provincia di Pavia. Questa misura sarà attivaalle ore 12:00 di21 ottobre 2024.

