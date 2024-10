Cesena senza Curto . Rigettato il ricorso (Di sabato 19 ottobre 2024) Un’ora di udienza da remoto, due ore per emettere il verdetto: Rigettato sia il ricorso che la richiesta di sospensiva. La Fifa non si è smossa – come era anche immaginabile – dalla sue convinzioni e in Commissione d’appello ha confermato la squalifica di 10 giornate (già ridotte a 5) a carico del difensore, di proprietà del Como, ma in prestito al Cesena, Marco Curto, comminata dalla commissione disciplinare per ’comportamento discriminatorio’. La Fifa su esposto della Federazione coreana ha ritenuto e continua a ritenere discriminante la frase, tra l’altro pronunciata in italiano "Ignoralo (riferito all’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton He-Chan Hwang, ndr), crede di essere Jackie Chan" e detta ad un compagno di squadra nel corso della gara amichevole della scorsa estate del Como con, appunto, il Wolverhampton, nel tentativo di sedare una rissa in campo. Ilrestodelcarlino.it - Cesena senza Curto . Rigettato il ricorso Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un’ora di udienza da remoto, due ore per emettere il verdetto:sia ilche la richiesta di sospensiva. La Fifa non si è smossa – come era anche immaginabile – dalla sue convinzioni e in Commissione d’appello ha confermato la squalifica di 10 giornate (già ridotte a 5) a carico del difensore, di proprietà del Como, ma in prestito al, Marco, comminata dalla commissione disciplinare per ’comportamento discriminatorio’. La Fifa su esposto della Federazione coreana ha ritenuto e continua a ritenere discriminante la frase, tra l’altro pronunciata in italiano "Ignoralo (riferito all’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton He-Chan Hwang, ndr), crede di essere Jackie Chan" e detta ad un compagno di squadra nel corso della gara amichevole della scorsa estate del Como con, appunto, il Wolverhampton, nel tentativo di sedare una rissa in campo.

