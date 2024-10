Armi chimiche in Ucraina, ecco come la Russia elude le sanzioni – Ascolta (Di sabato 19 ottobre 2024) Un carico di 13 tonnellate di sostanze chimiche dirette in Russia che includevano "possibili precursori per Armi chimiche o agenti nervini". E' quanto sequestrato dalla Polizia spagnola in un container al porto di Barcellona, mentre quattro persone sono state arrestate a Barcellona e Girona con il sospetto di essere a capo di una rete commerciale Sbircialanotizia.it - Armi chimiche in Ucraina, ecco come la Russia elude le sanzioni – Ascolta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un carico di 13 tonnellate di sostanzedirette inche includevano "possibili precursori pero agenti nervini". E' quanto sequestrato dalla Polizia spagnola in un container al porto di Barcellona, mentre quattro persone sono state arrestate a Barcellona e Girona con il sospetto di essere a capo di una rete commerciale

Siria. Raid su Masyaf - sede del CERS Center. Il think tank israeliano : “Sviluppa armi chimiche e missili per Hezbollah sotto l’egida dell’Iran” - Le strutture del CERS Center sono state ripetutamente presi di mira negli ultimi anni. Il che spiega, secondo lo studio di Alma, l’attacco nell’area di Masyaf: “L’uso di armi chimiche da parte di Hezbollah nel prossimo confronto con Israele non può essere escluso – si legge ancora nel report -. Alcune iniziative, in particolare quelle presso l’Istituto 4000 (Settore 4), sono attualmente sotto la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Armi chimiche - internet e minori nella nuova strategia dell’Isis in Europa - Lo Stato Islamico ha da tempo iniziato una massiccia campagna mediatica volta a trovare nuovi adepti, soprattutto tra giovani e giovanissimi, affidandosi a diverse app e piattaforme di messaggistica. Continua a leggere . (Laverita.info)

“L’Ucraina ha usato armi chimiche” - Parlando in videoconferenza in un incontro con il presidente Vladimir Putin, Smirnov ha affermato che alcuni “agenti di polizia e il capo di una comunità rurale sono rimasti intossicati” quando sono stati colpiti oggi nel distretto di Belovo dal fuoco dell’artiglieria ucraina, che ha usato appunto “armi chimiche”, riporta la Tass. (Dayitalianews.com)