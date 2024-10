Isaechia.it - Amici 23, Mew finisce sul profilo Instagram di una famosissima star internazionale: ecco chi

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un celebre attore di Hollywood ha sorpreso i suoi fan con un post inaspettato sul suo, condividendo l’esibizione di Mew, ex concorrente del talent show. Si tratta di Mickey Rourke e nel video Mew canta una toccante versione della canzone Anche Fragile di Elisa. Mew è un ex concorrente di, nota per aver abbandonato il talent per concentrarsi sulla sua salute mentale. Una decisione che ha colpito il pubblico per la sua sincerità e coraggio, dimostrando quanto sia importante dare priorità al proprio benessere psicofisico. La sua voce unica e le sue interpretazioni emozionanti hanno lasciato un segno durante la sua partecipazione allo show, ma la sua carriera musicale è proseguita anche dopo l’addio al programma.