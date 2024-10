Tre big della musica neomelodica verso il Festival di Sanremo di Carlo Conti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Carlo Conti quest’anno al Festival di Sanremo potrebbe fare il colpaccio facendo implodere i centralini della Rai grazie alla presenza nel cast dei big di tre cantanti neomelodici. 20:52 si apre il televoto nel mentre la situazione a Napoli così votando Geolier:#Sanremo2024 pic.twitter.com/5C8JXjXcEp — Vans (@ViiVnss) February 9, 2024 Dopo il successo di Geolier di quest’anno, secondo Gabriele Parpiglia alla corte di Carlo Conti si sarebbero presentati in tre: Sal Da Vinci, Rocco Hunt e Matteo Paolillo. Lo ha raccontato in diretta su Studio 100, all’interno del programma ‘100% Parpiglia‘. “Mi giunge voce che Gigi D’Alessio sta scrivendo un pezzo per Sal Da Vinci per presentare a Sanremo, mentre da Salerno ci sono altre due proposte, ovvero Rocco Hunt e Matteo Paolillo“. Biccy.it - Tre big della musica neomelodica verso il Festival di Sanremo di Carlo Conti Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)quest’anno aldipotrebbe fare il colpaccio facendo implodere i centraliniRai grazie alla presenza nel cast dei big di tre cantanti neomelodici. 20:52 si apre il televoto nel mentre la situazione a Napoli così votando Geolier:#2024 pic.twitter.com/5C8JXjXcEp — Vans (@ViiVnss) February 9, 2024 Dopo il successo di Geolier di quest’anno, secondo Gabriele Parpiglia alla corte disi sarebbero presentati in tre: Sal Da Vinci, Rocco Hunt e Matteo Paolillo. Lo ha raccontato in diretta su Studio 100, all’interno del programma ‘100% Parpiglia‘. “Mi giunge voce che Gigi D’Alessio sta scrivendo un pezzo per Sal Da Vinci per presentare a, mentre da Salerno ci sono altre due proposte, ovvero Rocco Hunt e Matteo Paolillo“.

