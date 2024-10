Tragico incidente a Sarno: scontro tra un tir e due auto, muore una donna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sangue sull'asfalto, a Sarno: un tir e tre auto, infatti, per cause da accertare, si sono violentemente scontrati in Via Sarno Palma. Purtroppo, una donna è deceduta nel sinistro.I soccorsiGravi, le condizioni di una giovane ferita, soccorsa e condotta in ospedale, per essere ricoverata Salernotoday.it - Tragico incidente a Sarno: scontro tra un tir e due auto, muore una donna Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sangue sull'asfalto, a: un tir e tre, infatti, per cause da accertare, si sono violentemente scontrati in ViaPalma. Purtroppo, unaè deceduta nel sinistro.I soccorsiGravi, le condizioni di una giovane ferita, soccorsa e condotta in ospedale, per essere ricoverata

