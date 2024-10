Gaeta.it - Summit del Consiglio Europeo: un nuovo corso sulle politiche migratorie e le divisioni interne

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A ottobre 2023 si è svolto un importantedel, caratterizzato da discussioni centralimigrazioni e la guerra in Ucraina. L’assemblea, senza l’Euroe con la Commissione guidata da Ursula von der Leyen ancora non completamente operativa, ha messo a fuoco un netto spostamento verso destra nei “consensus” dell’Unione Europea riguardo alle. L’incontro, in programma in una sola giornata, ha visto leader europei confrontarsi su temi che restano di cruciale rilevanza, nonostante le divergenze esistenti tra i 27 Stati membri. La transizione politica e ilconsensomigrazioni Ilha segnato un chiaro cambiamento di rotta nel trattare le questioni, che in passato erano spesso evitate nei Consigli per la loro natura divisiva.