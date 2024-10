Ilfoglio.it - Stroncare a malincuore Mencarelli, che se la prende con la famiglia e idolatra lo stato

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ho il comodino rigurgitante di libri e ho poco tempo, mi si consenta di sostituire la lettura dell’ultimo romanzo di Danielecon la lettura dell’ultima intervista a Daniele. Realizzata da Teresa Ciabatti per 7 del Corriere. Lo scrittore di Ariccia vi definisce la“il luogo che per primo inizia ad ammalarci”. Affermazione vittimistica e riduttiva, è come se la prima accezione di acqua fosse “colpevole delle alluvioni”. E poi quale sarebbe l’alternativa? La comune? Più avanti dice che “da Berlusconi in poi èenfatizzato il tema della sicurezza. Peccato che l’Italia sia uno dei paesi più sicuri al mondo. Chi usa i mezzi di comunicazione produce insicurezza”. Sarà che sono di casa in una provincia (Barletta-Andria-Trani) che ha il primato europeo (ripeto: europeo) dei furti d’auto.