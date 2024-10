Donnapop.it - Stefano De Martino lascia tutti a bocca aperta: abbandona il programma che conduce, fan in rivolta

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Deè il volto di punta della Rai e Affari Tuoi, condotto dall’ex marito di Belen Rodriguez, ha raggiunto un grande successo. Nelle ultime ore, però, è emerso un risvolto inaspettato Questo ha a che vedere con il vero trampolino di lancio del conduttore, ovvero ilStasera tutto è possibile, un altro show ereditato proprio da Amadeus, come è stato per l’iconica trasmissione “dei pacchi”. Anche in questo caso parliamo di uno show seguito e apprezzato, ma che – a quanto pare – potrebbe prevedere un vero e proprio scossone.Deha condiviso quell’esperienza con Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e molti altri comici che hanno portato ila raggiungere anche due milioni di spettatori. Ma cosa sta per succedere? Proprio l’ex di Belen potrebbe ben prestore la trasmissione, con somma delusione dei suoi fan.