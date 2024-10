Sondaggi politici elettorali oggi 18 ottobre 2024: aumenta il gradimento nei confronti del governo e la fiducia nella premier Meloni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sondaggi politici elettorali oggi 18 ottobre 2024 Sondaggi politici elettorali – aumenta il gradimento nei confronti del governo e la fiducia nella premier Meloni: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, infatti, la fiducia nei confronti della presidente del Consiglio torna al 40%, ovvero la stessa percentuale con la quale era partita a ottobre 2022, un mese dopo aver vinto le elezioni politiche. La fiducia nella premier, come si nota dal grafico dell’istituto, non è mai scesa sotto il 37 per cento, il picco massimo negativo toccato ad aprile 2024. Diverso il discorso per quanto riguarda l’efficacia del governo. In questo caso, infatti, la fiducia nell’esecutivo è sì in aumento ma oltre 10 punti percentuali sotto la soglia di partenza. Al momento, infatti, la fiducia nei confronti dell’esecutivo è pari al 38%. Tpi.it - Sondaggi politici elettorali oggi 18 ottobre 2024: aumenta il gradimento nei confronti del governo e la fiducia nella premier Meloni Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)18ilneidele la: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, infatti, laneidella presidente del Consiglio torna al 40%, ovvero la stessa percentuale con la quale era partita a2022, un mese dopo aver vinto le elezioni politiche. La, come si nota dal grafico dell’istituto, non è mai scesa sotto il 37 per cento, il picco massimo negativo toccato ad aprile. Diverso il discorso per quanto riguarda l’efficacia del. In questo caso, infatti, lanell’esecutivo è sì in aumento ma oltre 10 punti percentuali sotto la soglia di partenza. Al momento, infatti, laneidell’esecutivo è pari al 38%.

