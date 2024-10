San Andreas: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 18 ottobre 2024) San Andreas: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda San Andreas, film del 2015 diretto da Brad Peyton con protagonista Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ray Gaines è un soccorritore dei vigili del fuoco di Los Angeles separato da sua moglie, Emma: inoltre, la coppia ha una figlia di nome Blake. Nel frattempo, due sismologi del Caltech, Lawrence Hayes e Kim Park, scoprono uno sciame sismico nei pressi della diga di Hoover, e ipotizzano che nelle sue vicinanze ci possa essere una faglia rimasta completamente sconosciuta. I due si dirigono sul posto per testare un congegno di loro invenzione che può prevedere i terremoti con largo anticipo rilevando dei piccoli picchi magnetici. Tpi.it - San Andreas: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) San: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Sandel 2015 diretto da Brad Peyton con protagonista Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ray Gaines è un soccorritore dei vigili del fuoco di Los Angeles separato da sua moglie, Emma: inoltre, la coppia ha una figlia di nome Blake. Nel frattempo, due sismologi del Caltech, Lawrence Hayes e Kim Park, scoprono uno sciame sismico nei pressi della diga di Hoover, e ipotizzano che nelle sue vicinanze ci possa essere una faglia rimasta completamente sconosciuta. I due si dirigono sul posto per testare un congegno di loro invenzione che può prevedere i terremoti con largo anticipo rilevando dei piccoli picchi magnetici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | GTA San Andreas – Trailer del film con Will Smith - Ho meticolosamente incorporato vari effetti, sound design, tecnologie di intelligenza artificiale, analisi…. Will Smith nel ruolo di CJ nel prossimo film live-action GTA: San Andreas! Montaggio, effetti visivi, effetti sonori, miniatura di @KHStudio. ? Attenzione spettatori! Si prega di notare che questo video è un concept trailer creato esclusivamente per scopi artistici e di intrattenimento. (Mistermovie.it)