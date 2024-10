Roma, un nuovo rogo al liceo Gullace dopo quello di mercoledì. “Incendio doloso”. In dad i 1400 studenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) nuovo Incendio questa mattina al liceo Gullace di Roma, dopo che la notte di mercoledì 16 un altro rogo aveva reso l’edificio inagibile. Lo rende noto il delegato all’Edilizia scolastica della Città Metropolitana di Roma Daniele Parrucci: “Questa mattina ignoti si sono introdotti nuovamente all’interno della succursale del liceo Gullace scavalcando le recinzioni e, pochi minuti dopo, è stato appiccato un Incendio nell’ala della scuola che non era stata interessata da quello di ieri. E’ un atto gravissimo e spregevole, che arreca un danno enorme alla città, alla comunità scolastica e alle famiglie”. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per le operazioni di spegnimento. Ilfattoquotidiano.it - Roma, un nuovo rogo al liceo Gullace dopo quello di mercoledì. “Incendio doloso”. In dad i 1400 studenti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)questa mattina aldiche la notte di16 un altroaveva reso l’edificio inagibile. Lo rende noto il delegato all’Edilizia scolastica della Città Metropolitana diDaniele Parrucci: “Questa mattina ignoti si sono introdotti nuovamente all’interno della succursale delscavalcando le recinzioni e, pochi minuti, è stato appiccato unnell’ala della scuola che non era stata interessata dadi ieri. E’ un atto gravissimo e spregevole, che arreca un danno enorme alla città, alla comunità scolastica e alle famiglie”. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per le operazioni di spegnimento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendi a Roma - fiamme in un golf club. Rogo anche nella zona del parco degli Acquedotti - Roma brucia ancora. Due incendi hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile nella tarda mattinata di oggi, domenica 8 settembre. Uno nella zona del parco degli Acquedotti, all'altezza di via Lemonia, e l'altro nell'area di Falcognana. Il maxi rogo a Falcognana Proprio il... (Romatoday.it)

Incendi Roma - nuovo rogo alle porte della Pisana - Continua a leggere Incendi Roma, nuovo rogo alle porte della Pisana su Il Corriere della Città. Proseguono gli incendi a Roma: nuovo focolare nella zona della Pisana. . Puzza di fumo in numerosi quartieri della Città Eterna Nel giro di poco tempo, il rogo ha cominciato a prendere dei colori più scuri, fino a far diventare il cielo di colore nero. (Ilcorrieredellacitta.com)

Incendi Roma - nuovo rogo alle porte della Pisana - . In una situazione che non sembra esaurirsi ormai da diversi giorni, il territorio al confine tra il XII e l’XI Municipio torna a bruciare. Continua a leggere Incendi Roma, nuovo rogo alle porte della Pisana su Il Corriere della Città. Come menzionato da Il Messaggero, il fumo avrebbe raggiunto anche quadranti distanti come la zona di Testaccio e il Centro Storico, che distano ... (Ilcorrieredellacitta.com)