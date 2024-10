Recuperata e sequestrata l'auto che avrebbe investito la donna in viale della Riviera (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue la caccia al pirata della strada che nella serata di giovedì 17 ottobre ha travolto una donna di 50 anni che stava attraversando la strada in viale della Riviera a Pescara.A occuparsi delle indagini sono gli agenti della polizia locale. Al momento non è stato ancora individuato chi Ilpescara.it - Recuperata e sequestrata l'auto che avrebbe investito la donna in viale della Riviera Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue la caccia al piratastrada che nella serata di giovedì 17 ottobre ha travolto unadi 50 anni che stava attraversando la strada ina Pescara.A occuparsi delle indagini sono gli agentipolizia locale. Al momento non è stato ancora individuato chi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna in gravissime condizioni - è stata investita da un'auto pirata in viale della Riviera - . L'incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì 17 ottobre. Una persona, si tratterebbe di una donna, è in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'automobile in viale della Riviera a Pescara. . In base alle prime informazioni la persona investita è stata trasportata. (Ilpescara.it)

Nuotò nel fango di viale Regione durante l'alluvione del 2020 : donna invalida sarà risarcita - condannato il Comune - Il Comune di Palermo condannato a risarcire una famiglia rimasta intrappolata in auto tra fango e detriti il 15 luglio del 2020, quando un temporale estivo mise in ginocchio il capoluogo siciliano, impreparato in quel momento a fronteggiare la furia dell’acquazzone. Così dopo le sentenze del... (Palermotoday.it)

Ha violentato una donna sul viale San Martino - condannato a 6 anni di reclusione - Condannato a sei anni e cinque mesi di reclusione per aver costretto una donna a subire atti sessuali, per aver usato violenza contro la vittima davanti al rifiuto di assecondarlo e per averla, infine, derubata della borsa, dandosi, poi, alla fuga. I fatti risalgono all'ottobre del 2023 quando... (Messinatoday.it)