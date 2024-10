Pista di pattinaggio su ghiaccio, mercatino ed eventi in centro e in periferia: la "ricetta" di Natale dell'amministrazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pista di pattinaggio e mercatino di Natale, ma anche eventi in centro e in periferia per un cartellone di iniziative che vedrà la collaborazione dei tre assessorati coinvolti, Commercio, eventi e Cultura, al fine di regalare alla città un bellissimo Natale.A fare il punto su come Ilpescara.it - Pista di pattinaggio su ghiaccio, mercatino ed eventi in centro e in periferia: la "ricetta" di Natale dell'amministrazione Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)didi, ma ancheine inper un cartellone di iniziative che vedrà la collaborazione dei tre assessorati coinvolti, Commercio,e Cultura, al fine di regalare alla città un bellissimo.A fare il punto su come

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ottobre di shopping - eventi e una pista da sci al coperto a pochi passi dal confine - Ottobre si tinge di eventi e sorprese al centro commerciale Atrio di Villach (in Austria), il più grande della vicina Carinzia, facilmente raggiungibile in auto da Tarvisio, che con i suoi oltre 90 negozi e 2000 posti auto gratuiti. In dirittura d'arrivo il 3° carnet di buoni sconto, il... (Udinetoday.it)

Feste - incontri e la pista di pattinaggio : nuova stagione di eventi al Piazzale degli Alpini - Tantissimi i turisti stranieri che si sono fermati da noi, per scoprire la bellezza di questo luogo e ancora di più sono coloro che hanno scelto di tornarci, trascorrendo le sere d’estate in nostra compagnia, in un ambiente in cui è possibile trovare ogni giorno un’offerta diversa, in un’atmosfera rilassata, protetta e accogliente. (Bergamonews.it)