Piantagione di cannabis, arrestato 60enne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cortona e della locale Stazione, a conclusione una attività di indagine finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in città, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un, libero professionista di 60 anni, incensurato, ritenuto responsabile della ipotesi di reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nei giorni precedenti infatti, i militari dell'Arma, avevano effettuato mirati servizi di osservazione e pedinamento finalizzati al controllo di una Piantagione composta da circa 12 piante di cannabis indica dell'altezza di 1,20 metro circa cadauna, coltivate nella zona boschiva di pertinenza della abitazione della persona poi tratta in arresto.

